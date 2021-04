Les Tchadiens entre espoir et résignation

Au Tchad, il y a l’armée, qui a pris le pouvoir, les offensives de la rébellion, l’opposition qui dénonce un coup d’Etat et un nouvel homme fort à la tête du pays, le fils du défunt Maréchal Déby.

Mais il y a aussi et surtout, les Tchadiens eux-mêmes, le peuple qui subit la situation et s’inquiète pour son avenir. Si la vie quotidienne a repris son cours, en cette période trouble et incertaine, la population vit entre espoir et résignation.

"On a trouvé un peu de changement, mais pas totalement. On veut trouver une bonne personne. Son enfant qui l'a remplacé, il faut qu'il soit bien comme son papa, mais il doit aussi faire mieux que lui. Donc, on ne sait jamais. Si la vie doit changer, c'est bon aussi, mais il faut qu'elle change dans les bonnes conditions."

"Comme les gens de l'armée nationale ont décidé de mettre le fils du président à la tête du pays, nous, on n'a pas le choix. On veut seulement que les choses se passent bien", ajoute un homme.

Les Tchadiens veulent retrouver une vie plus calme, mais la disparition brutale d’Idriss Déby risque de plonger le pays dans une longue période de crise, d’autant que le Tchad était jusqu’alors un acteur incontournable de la lutte contre les djihadistes au Sahel. Toute la région pourrait donc être déstabilisée.