Soudan : des agents de santé immunisés contre le coronavirus

Dans la localité de Seer, à quelque 40 km au nord de Dongola, dans l'État du Nord, des agents reçoivent des doses du vaccin Astrazeneca de l’initiative covax.

Dans cette zone rurale soudanaise, l’immunisation des populations de cette catégorie sociale contre le coronavirus se déroule plutôt sans altérité, jusqu’ici, selon les responsables commis à la tâche.

"Dieu merci, j'ai reçu une réponse rapide du personnel médical et tous les services étaient disponibles. J'ai reçu le vaccin en peu de temps. Dieu merci, tout se passe bien et il n'y a pas de retard, le processus se déroule sans problème, le taux de participation est élevé et tout va bien.", explique Seifeldin Khodr, technicien de laboratoire.

Modather Salah Al Haje, médecin à l'hôpital Seer, abonde dans le même sens. Dieu merci, la vaccination a commencé normalement à l'hôpital, le taux de participation est considérable, il n'y a pas eu de complications pour ceux qui ont été vaccinés.

Pour donner des chances de réussite à l’initiative, les responsables sanitaires de l’Etat du Nord, disent avoir mis en place des mécanismes nécessaires. Dieu merci, pour commencer, nous avons réussi, au ministère de la santé, à fournir trois mille doses du vaccin AstraZeneca. Nous avons mis en place des ateliers et formé le personnel médical aux méthodes de stérilisation et de suivi des complications qui peuvent survenir. Il y a une équipe qui supervise le centre de vaccination et nous avons seize autres centres à travers l'État., a déclaré directeur de la santé dans l’Etat du Nord.

Depuis le début de la pandémie, le Soudan a déjà enregistré environ 33 673 cas de covid-19 dont 2 300 décès, selon les données de l’université Johns Hopkins.