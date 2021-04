La flambée des prix handicape le quotidien des Nigérians

Au Nigéria, l’augmentation du coût de la vie est le sujet de discussion sur le marché alimentaire de Lagos.

Dans le pays, le taux d’inflation a atteint son plus haut niveau depuis 4 ans. Plus de 18 % en mars. Les prix des denrées alimentaires a lui augmenté de près de 23 %._ "Nous les travailleurs, ne pouvons plus épargner. L’augmentation des prix affecte l'épargne parce que les revenus n'augmentent pas vraiment mais les prix des articles eux gonflent. Il est donc très difficile pour nous de faire des économies",_ a révélé Foluke Taiwo, travailleuse du secteur privé

Le Nigéria était déjà confronté à la chute du prix du pétrole, principal produit d’exportation du pays. A quoi s’ajoutent la faiblesse du naira, la monnaie locale, les conséquences de la pandémie de Covid-19 et l'aggravation de l'insécurité dans les communautés agricoles.

Les chefs d'entreprise et les analystes financiers estiment que la réduction de l'inflation est essentielle pour relancer l'économie.

Pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos les principaux défis devant être résolus, sont le coût des transports élevés ainsi que la hausse du montant de l'énergie et de la logistique.