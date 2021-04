Paulina Agropah, pionnière ghanéenne d'effets spéciaux

Paulina Esinu Agropah, 29 ans, est diplômée en marketing de l'université technique d’Accra. **Mais elle a fini par embrasser la carrière esthéticienne. Son amour pour les films d'horreur est passé par là.**

Formée sur le tas, Paulina est l'une des premières artistes d'effets spéciaux au Ghana. Elle est capable de créer et de recréer tout type d'effets spéciaux dignes d'admiration. "Je pense que j'avais ce zèle pour le maquillage et ensuite, j'ai commencé à l'appliquer comme un hobby", explique-t-elle.

L’artiste a de quoi se vanter après seulement quelques années dans le métier. "Mon premier travail, je crois, était une main brûlée et un coup de feu et ça a très bien marché pour moi. Je l'ai posté sur les médias sociaux et les gens l'ont applaudi et ça m'a donné le moral pour me lancer davantage", se souvient celle qui a abandonné une carrière de vendeuse pour ce saut vers une direction inconnue.

Même s'il s'agit d'un domaine encore largement inexploré au Ghana, Paulina est capable de travailler sur un certain nombre de vidéos, de séries télévisées et d'autres productions. Son secret, la confiance en soi. ‘’Si vous n'êtes pas vraiment fort et confiant dans ce que vous faites, explique-t-elle, ou si vous n'avez pas de passion pour ce que vous faites, cela vous brisera totalement. Et d’ajouter, ''je me suis appuyé sur les quelques motivations que les gens m'ont données et, en tant que personne motivée, j'ai ignoré les mauvaises réactions et j'ai couru avec confiance après les bonnes réactions.''

A 29, l’artiste est loin d’avoir dit son dernier mot. L’ex-vendeuse ne manque pas d’ambition. Elle souhaite influencer l'industrie cinématographique africaine et inspirer la jeunesse. Mais pas que, pour les 5 années à venir, Paulina rêve de réaliser une prothèse pour les personnes vivant avec handicap. Un challenge en rapport avec ses projets caritatifs. Si tout chemin commence par un premier pas, toute initiative artistique est le fruit d’un rêve.