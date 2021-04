Cap-Vert : les attentes des électeurs pour les législatives

Dans les bureaux de vote de Praia, les électeurs font patiemment la queue. C’est ce dimanche que les Cap-Verdiens élisent leurs 72 députés, qui à leur tour choisiront le prochain Premier ministre. L'économie est l’enjeu majeur du scrutin : à cause du coronavirus, le pays a connu en 2020 une récession historique de 14,8 %.

"Le vote est calme, les gens sont déjà informés, au Cap-Vert, tout le monde sait ce qu'il veut. Nous espérons qu'ils voteront consciemment et qu'ils verront quelles décisions sont prioritaires pour le Cap-Vert, à savoir l'emploi, la sécurité et le développement de notre pays", explique Fatima Rodrigues, 63 ans, qui a voté dans la capitale Praia’’.

"J'espère que nous aurons un gouvernement qui se mettra au travail, avec l'idée de travailler pour le peuple et de penser au développement du pays. Ainsi, le pays pourra se remettre de la chute qu'il a subie au cours de cette année, en particulier à cause de la pandémie, de problèmes sociaux et d'autres problèmes comme la sécheresse", espère Marcos Costa, un électeur de 34 ans.

Les premiers résultats du scrutin sont attendus d’ici lundi.