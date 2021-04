Cap-Vert : Le 1er Ministre sortant Ulisses Correia e Silva espère être réélu

Il joue son avenir politique dans quelques heures. Mais à 58 ans, le Premier Ministre du Cap-Vert, Ulisses Correia e Silva reste confiant. Ce dimanche, les Cap-Verdiens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Le Premier ministre sera issu du parti qui aura remporté le plus de sièges.

"Nous ne développerons ni ne financerons de programmes de gestion de la pauvreté. D'un autre côté, nous ferons tout notre possible pour que les gens échappent à la pauvreté grâce à l'emploi, à la production et aux revenus, afin qu'ils puissent être indépendants et autonomes", a déclaré le Premier ministre.

Pour sa réélection, Ulisses Correia e Silva, qui est au pouvoir depuis 2016, s’appuie sur son bilan : réduction de la criminalité ou encore baisse du chômage chez les jeunes.

Sauf qu’un élément pourrait jouer contre lui : l’impact du Covid sur l’économie du pays.

Même si le Cap-Vert compte moins de 200 décès, l’archipel dépend du tourisme et des transferts d'argent de sa diaspora.

D’ailleurs, pour ces législatives, sur les 72 sièges de députés, 6 sont réservés aux candidats vivant à l'étranger.