Les Latin American Music Awards célèbrent la diversité

Cette année 2021 aura marqué le grand retour des Latin American Music Awards, une cérémonie qui récompense les artistes musicaux d’Amérique latine.

L’événement, qui avait été interrompu en 2020 en raison de la crise sanitaire actuelle, a eu lieu en Floride avec des invités comme Miss Univers 2019, la Sud-Africaine Zozibini Tunzi. "Je suis très excitée. Je n'ai pas assisté à beaucoup d'événements à cause de la pandémie évidemment, donc je suis très excité d'être à l'extérieur, de voir des gens et de voir les artistes se produire", a déclaré Miss Univers.

Beaucoup de paillettes dans cette édition 2021, mais aussi des discours plus politiques de la part des artistes. "Je fais la promotion de la diversité et de combien il est important pour nous de refléter la réalité du monde réel. Pour moi, la diversité, c'est nous. Regardez-vous dans le miroir vous verrez une diaspora de beauté, de couleurs, de différences. Mais la beauté de tout cela, c’est de savoir que nous sommes tous différents, mais nous avons tous des rêves et des aspirations. Et pour moi, le plus important, c’est de pouvoir inspirer les autres", estime l’actrice Dascha Polanco.

Même discours politisé de la part de Ziggy Marley. Pour le fils de Bob Marley, il est tout à fait normal que la musique reflète l’état du monde actuel. "La musique de mon père, ma musique et celles d'autres artistes comme nous ont toujours abordé les problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés dans la société. On voudrait donc que plus de musique complémentaire au mouvement de justice et d'égalité se propage dans le monde", estime le chanteur.

Sur scène, Ziggy Marley a accompagné la megastar colombienne Maluma pour leur chanson Tonika. Maluma était nominé 6 fois lors de cette soirée, notamment dans les catégories "artiste de l’année" et "meilleur artiste masculin".

Autre artiste à s’être produit ce soir-là, Ricky Martin. À 49 ans, le chanteur portoricain a su conserver son célèbre déhanché qui a fait son succès. Les spectateurs ont pu apprécier sa performance avec le chanteur colombien Carlos Vives. Enfin, pour la nouvelle génération, c’est la chanteuse brésilienne Anita qui a fait le show et qui a reçu le prix de la meilleure artiste de l’année.