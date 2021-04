Tchad : vote anticipé des militaires

Des militaires, en rang, qui patientent pour effectuer leur devoir civique. Ce samedi au Tchad, quelques heures avant l’ouverture officielle des bureaux de vote dans tout le pays, les soldats votent en avance. Et pour l’occasion, 4 bureaux de vote ont été installés dans la capitale N’Djaména.

« Ils viennent ici avec leur carte et se présentent auprès de la CENI. On leur donne le bulletin, ils vont faire leur choix pour le vote, ils reviennent mettre le bulletin dans l’urne et puis signe au bas leur nom et ils s’en vont », explique un responsable militaire.

Ce dimanche 11 avril, 7.4 millions d’électeurs seront appelés aux urnes pour élire leur futur président. Idriss Déby Itno, qui brigue un sixième mandat, espère une victoire dès le 1er tour.

« C’est une ville de N'djamena relativement calme que nous avons visité avec des artères fortement militarisées, alors que l’opposition a annoncé des marches de protestation contre le sixième mandat d’Idriss Déby et contre l’élection qui va se tenir ce dimanche. Une élection déjà anticipée par le vote des militaires, des militaires qui ont commencé à mettre leurs bulletins dans l’urne depuis ce matin dans l’ensemble du territoire national ». Depuis N’djamena pour Africanews je suis Joël Honoré Kouam envoyé Spécial.