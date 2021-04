Tchad : dernier meeting de campagne d’Idriss Déby Itno

Il ne reste plus que quelques heures avant le scrutin présidentiel au Tchad. Et pour son dernier meeting de campagne, les soutiens du candidat Idriss Déby Itno se sont montrés plus motivés que jamais.

Candidat à sa réélection, le président sortant brigue un 6è mandat controversé après 30 années au pouvoir. Il s’est exprimé dans un stade archi-comble de N’Djaména, accompagné de sa femme Hinda.

"Nous allons bâtir ensemble une Afrique comme les autres continents, une Afrique qui partage une longue histoire, une histoire commune, avec ceux qui nous ont colonisés et nous allons ouvrir cette page ensemble avec eux", a annoncé le président tchadien.

Six candidats seront face à Idriss Déby Itno. Mais certains ont préféré jeter l’éponge comme l’opposant historique Saleh Kebzabo, qui a dénoncé un climat d’insécurité pendant cette campagne, ou plusieurs chefs de partis politiques et activistes ont été arrêtés.