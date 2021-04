CAF Champions League : jour de verdict

La phase de groupes de la ligue des champions africaine s'achève ce samedi avec deux billets à délivrer pour les quarts de finale de l'épreuve. Hier soir, le CR Belouizdad a créé l'exploit.

Deux strapontins pour le top 8 continental

Dans le groupe C, qui des Guinéens d'Horoya ou des Sud-africains des Kaizer Chiefs se qualifiera pour les quarts de finales ? Les deux formations peuvent encore rejoindre le WAC, solide leader. Elles s'affrontent ce soir à Conakry, à 21h.

Dans le groupe D, le Zamalek, finaliste de la dernière édition, devra lui battre les Sénégalais de Teungueth FC en espérant dans le même temps une victoire de l'Espérance de Tunis, déjà qualifiée, sur les Algériens du Mouloudia d'Alger.

Patrice Carteron, le coach français des Egyptiens, sait ne plus avoir de prise sur l'avenir de son équipe.

"Malheureusement, nous n'avons plus notre destin entre nos mains. Donc, on va se contenter d'être concentrés sur nous, de gagner et de prier en espérant une victoire de l'Espérance sur le Mouloudia."

En face, les Sénégalais du Teungueth FC ont déjà réussi leur première campagne continentale. Jamais ridicules lors des 5 premières journées, ils entendent assumer leur rôle de trublion jusqu'au bout, comme le confirme leur entraîneur Youssoupha Dabo :

"Nous avons envie de confirmer le résultat de samedi dernier contre l'Espérance, en gagnant pour finir devant Zamalek. Bien sûr, ça ne va pas être facile, c'est excitant comme match. On est prêts à relever le défi."

Al Ahly sauve les apparences, la RDC déçoit

Vendredi soir, les deux premiers groupes ont rendu leur verdict.

Dans le groupe A, les Tanzaniens du Simba SC étaient déjà assurés de terminer premier. Les hommes du Français Didier Gomes s'inclinent pour la première fois de cette campagne sur le terrain des champions d'Afrique, le Al Ahly de Pitso Mosimane (1-0).

Le Vita Club termine troisième pour l'honneur après son succès sur les soudanais d'Al Merreikh 3-1. Buts de Jacques Mangoba, Fiston Mayele et Ricky Tulengi.

Dans le groupe B, l'autre club congolais est lui aussi éliminé. Pourtant Mohamed Ouattara et Isaac Tshibangu offrent au TP Mazembe une ultime victoire, également face à une formation soudanaise, Al Hilal (2-1).

Mais ce sont bien les Algériens du CRB qui accompagneront les Mamelodi Sundowns au prochain tour, à la faveur de leur succès sur les Sud-Africains (2-0). Amir Sayoud et Ahmed Gasmi vont chercher un succès inespéré sur la pelouse du club du président de la CAF, Patrice Motsepe.