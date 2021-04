Jour de vote à Djibouti [Direct]

215 000 citoyens sont inscrits sur les listes électorales à Djibouti et devront départager deux candidats, le président sortant Ismail Omar Guelleh au pouvoir depuis 1999 et son challenger Zakaria Ismail Farah, candidat indépendant sans parti ni étiquette.

Les bureaux de vote ont ouvert aux premières heures pour accueillir les électeurs sans heurts majeurs. Le président sortant vêtu de blanc s'est présenté dans un des bureaux de vote de la capitale pour déposer son bulletin dans l'urne. Contrairement à 2016 où il faisait face à 5 candidats, le président sortant doit se défaire d'un seul indépendant, qui se présente comme un anti-système prônant le renouveau :

Sous Guelleh, Djibouti a exploité l'avantage géographique de son emplacement stratégique - investissant massivement dans les ports et les infrastructures logistiques et lançant même en 2018 via un financement chinois la première phase de ce qui sera la plus grande zone de libre-échange d'Afrique.

Peu d'électeurs au bureau de vote de Balbala

Notre correspondant sur place Serge Koffi était présent à Balbala, l’un des quartiers les plus peuplés de Djibouti. Dans ce centre de vote sont attendus près de 3000 électeurs qui auront à choisir entre Ismail Omar Guelleh, le président sortant et Zakariah Ismael Farah le candidat indépendant. Les opérations se déroulent dans le calme, bien sur sécurisées par les forces de l'ordre dont la présence est perceptible un peu partout.

Les bureaux de vote fermeront à 19h heure locale.