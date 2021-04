Ethiopie : au moins 300 morts dans des violences ethniques en mars

Selon un responsable fédéral, des affrontements entre des membres de l’ethnie Amhara et Oromo ont fait plus de 300 morts le mois dernier.

C'est un bilan qui marque un nouveau pic de violence en Ethiopie, quelques mois avant les élections, prévues au mois de juin. "Nos recherches montrent que le nombre de morts est de 303, ceux des blessés est de 369 et il y a eu 1 539 maisons incendiées", a déclaré Endale Haile, dont le bureau a recueilli ces données auprès de responsables locaux et de membres des forces de sécurité.

Selon le médiateur en chef de l'Éthiopie, les violences entre les deux plus grands groupes ethniques du pays ont commencé le 19 mars et se sont déroulées dans deux zones de la région Amhara. Les morts, pour la plupart tués par balles, sont à la fois des civils et des membres des forces de sécurité, a déclaré Endale, sans fournir de détails sur les causes des violences, ou la répartition des victimes.

"Nous ne sommes pas disposés à les identifier en fonction de leur appartenance ethnique. Ce sont des êtres humains, nous devrions donc les considérer comme des êtres humains plutôt que de les classer comme Oromo et Amhara", a-t-il déclaré.

Des causes encore peu claires

Mais pour Jemal Hassen Mohammed, administrateur en chef du secteur de Jile-Temuga dans la zone spéciale d'Oromo, les violences auraient commencé le 19 mars après qu'un imam de l'ethnie oromo a été abattu devant une mosquée, provoquant des affrontements entre forces de sécurité amhara et civils oromo.

Le lendemain, lorsque des Oromo blessés ont voulu aller se faire soigner, ils auraient été attaqués par une foule qui a tué dix personnes en utilisant "une combinaison d'armes contondantes comprenant des machettes, des couteaux, des blocs de ciment, des bâtons et des pierres", selon Jemal Hassen Mohammed.

Au total, 68 personnes ont été tuées et 114 blessées dans la zone spéciale d'Oromo, tandis que 40 000 personnes ont été déplacées et 815 maisons ont été incendiées, a-t-il détaillé. "Nous nous attendons à ce que le nombre de morts augmente car plusieurs des blessés sont dans un état critique", a-t-il déclaré.

Son récit n'a pas pu être vérifié de manière indépendante et les responsables de l'autre zone touchée, North Shewa, n'ont pas pu être joints vendredi.