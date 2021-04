L'Ethiopie poursuivra le remplissage du barrage sur le Nil

L’Ethiopie a promis mercredi de poursuivre le remplissage de son barrage sur le Nil dont les travaux ont démarré en 2011. Alors même que le Caire et Khartoum considèrent cette action comme une menace pour leur approvisionnement en eau.

Cette sortie intervient après l’échec des dernières négociations entre les trois parties menées à Kinshasa sous l’égide de l’Union africaine.

" Il est très clair que cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit, car la construction progresse et le remplissage a lieu. C'est notre déclaration de principes commune. Nous ne nous en écartons pas du tout et nous ne nous écartons pas non plus de ce que nous avons mis dans notre document. Les trois pays se sont mis d'accord sur le remplissage par étapes.", explique Seleshi Bekele, ministre éthiopien de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie d'Éthiopie

Le réservoir a une capacité de 74 milliards de mètres cube. Son remplissage a commencé l'année dernière, et l'Éthiopie a annoncé en juillet 2020 avoir obtenu l4,9 milliards de mètres cube – suffisant pour tester les deux premières turbines du barrage. Le pays vise 13,5 milliards de mètres cubes supplémentaires cette année.