Darfour Occidental : le bilan des affrontements tribaux passe à 56 morts

Le bilan des affrontements tribaux qui font rage depuis samedi dernier s'est de nouveau alourdit, selon un communiqué de l'OCHA.

Au moins 56 morts et 132 blessés. Ses derniers jours, le nombre de victimes des affrontements qui secouent El-Geneina, capitale du Darfour-Occidental, ne cesse de grandir.

"Le Comité a recensé un bilan de 32 nouvelles victimes et 78 blessés, portant le nombre total de morts à 56 et celui des blessés à 132", a indiqué dans un communiqué une branche locale du Comité fondé en 2016 pour représenter la communauté médicale soudanaise.

"Malgré un calme relatif, les équipes médicales continuent de faire face à de grandes difficultés dans leurs déplacements", précise le Comité. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), le bilan des "affrontements entre la tribu Al-Massalit et les tribus arabes" s'élevait lundi soir à 40 morts et 58 blessés.

Les affrontements entre les membres de la tribu arabe Rizeigat et ceux de la communauté Al-Masalit auraient débuté après que deux membres de la communauté Al-Masalit aient été tué, affirme Salah Saleh, un médecin de la province du Darfour-Occidental. Les circonstances de leur mort ne serait pas encore connues, ajoute t-il, confirmant néanmoins que les violences se sont étendues à d'autres quartiers de la capitale régionale.

Les affrontements paralysent l'aide humanitaire

Le Comité central des médecins soudanais a ajouté que des hommes armés avaient ouvert le feu sur une ambulance, blessant trois travailleurs médicaux. Adam Regal, porte-parole d'une organisation locale aidant les réfugiés au Darfour, affirme qu'un tir de mortier aurait frappé un camp de déplacés situés à El-Geneina, provoquant un départ de feu qui a brûlé plusieurs habitations.

Des témoins oculaires ont indiqué à l'AFP que des affrontements continuaient à 15h locales. "Nous sommes restés chez nous mais nous entendons des coups de feu proches et une grenade a atterri dans la maison de notre voisin", a raconté par téléphone Adam Issa, habitant du sud-ouest d'El-Geneina.

Lundi soir, les autorités ont instauré l'état d'urgence et déployé l'armée au Darfour-Ouest. Les "opérations humanitaires et les vols ont été suspendus" à El-Geneina, plaque tournante de l'aide dans la région, affectant "plus de 700 000 personnes", selon l'ONU. En janvier, deux semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union Africaine (Minuad) au Darfour, des affrontements similaires avaient fait plus de 200 morts, la plupart au Darfour-Ouest.

Le conflit a éclaté dans cette région en 2003 entre des forces du régime de l'ex-président Omar el-Béchir, destitué en avril 2019 sous la pression de la rue, et des membres de minorités ethniques s'estimant marginalisées. Le pouvoir avait déployé des milices armées composées essentiellement de nomades arabes, accusés notamment de "nettoyage ethnique".

Les violences ont fait quelque 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés, essentiellement durant les premières années du conflit, selon l'ONU. Le gouvernement de transition a signé en octobre un accord de paix avec plusieurs groupes rebelles, notamment du Darfour. Mais certains groupes insurgés de la région ne l'ont pas signé.