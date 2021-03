Nigeria : le président Buhari à Londres pour une "visite médicale"

Le président Muhammadu Buhari, 78 ans, est partira à Londres pour "une visite médicale de routine", a fait savoir lundi son porte-parole dans un court communiqué, alors que la santé du chef de l'Etat nigérian inquiète.

"Le président rencontrera les responsables de la Sécurité, puis partira à Londres, au Royaume-Uni, le mardi 30 mars pour une visite médicale de routine", écrit Femi Adesina dans un communiqué de la présidence. "Il reviendra au pays durant la deuxième semaine d'avril", est-il indiqué.

Un an après sa première élection, entre mai 2016 et la mi-2017, Muhammadu Buhari avait séjourné à plusieurs reprises à Londres, où il avait reçu des soins pour une maladie dont la nature n'a jamais été révélée. L'ancien général a seulement dit n'avoir "jamais été aussi malade" de sa vie et avoir subi plusieurs transfusions sanguines.

Il a depuis, effectué plusieurs voyages à Londres pour des raisons personnelles ou pour des visites médicales. Son état de santé a été un sujet de débat lors de la dernière campagne électorale, l'opposition affirmant qu'il n'était pas physiquement en état de gouverner. Élu une première fois en 2015, Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle de février dernier pour un deuxième mandat.

La santé du président est un sujet sensible au Nigeria après la mort en 2010 du président Umaru Musa Yar'Adua, qui avait été tenue secrète pendant plusieurs mois par son entourage.