Mozambique : les réfugiés affluent à Pemba

Depuis plusieurs jours, Pemba, la capitale de la province du Cabo Delgado au nord Mozambique voit arriver un afflux de bateaux. Ils transportent des réfugiés de la ville de Palma, qui fuient l'attaque de combattants djihadistes. Mais si une partie des habitants a pu être évacuée, des milliers de personnes cherchent toujours un moyen de fuir les combats.

Lundi, l'organisation Etat Islamique a publié une vidéo montrant la préparation de ses combattants ainsi que des images tournées dans la ville de Palma. En réponse à l'assaut des djihadistes, le Portugal a décidé d’envoyer des soldats dans le pays. "La mission est dans la phase de planification finale et dans les semaines à venir, nous prévoyons d'avoir un appui sur le terrain au Mozambique, d'une soixantaine de militaires portugais, expérimentés, compétents, bien informés, qui soutiennent le Mozambique dans la formation de forces spéciales", explique Augusto Santos Silva, le ministre portugais des Affaires Etrangères.

Mais selon des chercheurs, ce soutien international arrive trop tard, alors que les camps de réfugiés ne cessent de grossir dans les alentours de la ville de Pemba."Il est en fait trop tard pour que la communauté internationale se mobilise pour cela. Malheureusement, la communauté régionale, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Union africaine n'ont pas priorisé cette crise qui s'intensifie. Les attaques s'intensifient, deviennent de plus en plus sophistiquées. En effet, il est maintenant nécessaire que la communauté internationale se réunisse pour veiller à ce que cela prenne fin. Sinon, il y a un risque énorme que cela se propage très rapidement à d'autres parties de l'Afrique australe", prévient Dewa Mavhinga, directeur de l'ONG Human Rights Watch pour l'Afrique australe.

Des vols ont été affrétés pour évacuer un maximum de personnes de Palma. Le bilan humain reste incertain, mais le gouvernement mozambicain d’une dizaine de morts. Depuis le début des attaques terroristes en 2017, le conflit a fait plus de 600 000 déplacés et 2 600 morts.