Mozambique : des centaines de personnes tentent toujours de fuir Palma

Les scènes de désespoir se succèdent au Mozambique, plus d’une semaine après l'attaque djihadiste qui a fait des dizaines de morts à Palma, dans le nord-est du pays. À Pemba, les rescapés espèrent toujours retrouver leurs proches parmi les milliers de personnes déplacées.

L’ONU lance un appel urgent à la communauté des donateurs pour qu'elle vienne en aide à ceux qui fuient encore les violences dans la province de Cabo Delgado, là où les combats entre islamistes et forces gouvernementales se poursuivent.

"Nos collègues humanitaires, là-bas, nous disent que l'escalade de la violence dans la province de Cabo Delgado continue d'entraîner des déplacements massifs, à la suite des récentes attaques de groupes armés non-étatiques et des affrontements en cours signalés à Palma depuis le 24 mars. Nous sommes tous très préoccupés. L'agence de la migration des Nations unies a déjà enregistré environ 8 000 personnes aux points d'entrée de Nangade, Mueda, Montpeuze ainsi qu'à Pemba. Nous recevons des informations selon lesquelles des centaines de personnes tentent toujours de quitter Palma en ce moment et des milliers d’autres remontent à pied, par bateau et par la route. Certains sont secourus par les services aériens humanitaires de l'ONU et d'autres organisations de la société civile", rapporte Stéphane Dujarric, porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l'ONU.

Des milliers de survivants ont fui la ville de Palma. Beaucoup ont été recueillis par les Nations unies et les ONG, déshydratés, pieds nus et en état de choc, après plusieurs jours passés dans la brousse sans rien à boire ni manger. D'autres ont été évacués par des vols humanitaires, majoritairement des femmes et des enfants, ainsi que par bateau, mais des milliers d'entre eux restent encore introuvables.

"Hier soir, nous avons essayé d’organiser un dîner avec du pain, du beurre, du jus de fruit et de l'eau, c'est le moins que nous puissions faire pour eux. C'est une opération très compliquée. Ces gens sont très fatigués, déshydratés et vraiment traumatisés. On le voit sur leurs visages, ils se sentent perdus", raconte Gafuro Manana, activiste bénévole.

Les violences dans la région ont forcé plus de 670 000 personnes à quitter leur foyer, selon les Nations unies. L'ONG Acled recensait déjà 2 600 morts avant l'attaque de Palma, dont la moitié étaient des civils. Mercredi, exprimant sa "plus grande préoccupation" face à la "menace" que représentent les groupes djihadistes en Afrique australe, l'Union africaine (UA) a appelé à "une action régionale et internationale urgente".