La prise de Palma, témoin de la montée en puissance des djihadistes

La prise de la ville du nord de la province du Cabo Delgado a été revendiquée par l'Etat Islamique dans un communiqué, confirmant à nouveau la position de forces des combattants dans le Nord du pays.

Alors que de nombreux habitants de Palma sont toujours portés disparus, les forces armées mozambicaines ont annoncé avoir lancé l’assaut pour tenter de reprendre la ville du nord du pays.

Après plusieurs jours de combats, la ville frontalière de la Tanzanie donnant sur les importantes exploitations de gaz est tombé aux mains des djihadistes ce weekend. Ce lundi l'organisation Etat Islamique a revendiqué la prise de Palma. Si celle-ci se confirmait, ce seraitune nouvelle victoire des combattants djihadistes, alors que la région ne cesse de sombrer dans l'insécurité.

"Le problème est que le Mozambique n'a pas contrôlé efficacement la partie nord de son territoire. L'ouest et le nord du Mozambique ont été impliqués dans des guerres et des conflits permanents avec le groupement Renamo qui, à l'origine, a été créé par les anciennes forces de sécurité rhodésiennes et les Sud-Africains comme une sorte de groupe interne de lutte contre le terrorisme au Mozambique" explique Jakkie Cilliers, de l'Institut sud-africain d'études de sécurité.

Le Nord du Mozambique gangrené par l'insurrection

Depuis 2017, la province du Cabo Delgado, sous le joug d'une insurrection djihadiste est plongée dans le chaos.

"C'est une région qui a souffert d'une mauvaise gouvernance et d'une corruption massive. Et puis il y a cette découverte massive de gaz qui offre un potentiel à la région. Mais les habitants ne voient rien. Ce qu'ils voient, ce sont des centaines d'étrangers, y compris des Sud-Africains, des expatriés et d'autres personnes, qui viennent construire, concevoir et fournir des ressources. Mais les habitants n'en retirent que très peu. Et à cause de la composante de crime organisé, l'un alimente l'autre et finalement les gens désespérés ont recours à des moyens désespérés" ajoute Jakkie Cilliers.

Cette dernière offensive des combattants a été lancée sur la ville Palma après que le groupe pétrolier Total ait annoncé la reprise de ses activités sur les exploitations de gaz à proximité de la localité du nord du pays.

Dans leur assaut les combattants djihadistes ont tués plusieurs dizaines de personnes et provoqué la fuite de milliers d'autres. De nombreuses personnes ont fuit vers les plages de la ville, espérant être secourus par le système d'évacuation par bateau mis en place.

Plusieurs centaines de personnes ont déjà été évacués quelques 250 km plus au sud, dans la capitale de la Province Pemba. Un exode de plus dans la province du Cabo Delgado, ou les combats ont provoqués la mort de 2 600 personnes et fait fuir presque 700 000 autres.