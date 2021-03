Mozambique : les rescapés de Palma s'expriment

Plusieurs personnes ont quitté la ville de Palma en proie aux attaques menées par les Shebabs. Ces rescapés décrivent le calvaire vécu pendant les violences.

" Nous avons perdu des amis, des partenaires, des collègues. Il y a des travailleurs disparus, il n'y a pas de communication. J’ai laissé l'entreprise, des camions, des machines, je ne sais pas ce que j'ai laissé là-bas, je suis venu juste avec ces vêtements. Nous avons dû fuir vers la plage, de la plage vers un bateau et du bateau vers un navire en pleine mer.", explique Ismar Nordino, 50 ans, survivant et propriétaire d'une entreprise de transport et de logistique à Palma.

Plusieurs autres personnes restent coincées dans la ville. Leurs proches sont amers.

"J_'ai entendu des coups de feu alors que j'étais au téléphone avec mon mari. Il allait au marché mais ensuite, j'ai commencé à entendre les coups de feu et la communication été interrompue et je n'ai pas pu lui reparler_.", a déclaré Merina Simao, 29 ans, épouse d'un travailleur du Programme alimentaire

Depuis 3 ans, les violences dans la région de Cabo Delgado, ont déjà coûté la vie à plus de 600 000 personnes. Un conflit sur fond d'odeur de gaz. Un immense projet gazier développé dans la région de par la société Total semble avoir mis le feu aux poudres.