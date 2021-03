Congo : une élection sans incidents (Union Africaine)

Au lendemain d'un scrutin marqué par la mort du principal opposant Guy Brice Parfait Kolélas et la coupure d'internet très peu d'informations ont filtré sur l'affluence dans les centres de vote ou encore le déroulement du vote.

Le Congo est toujours isolé du monde et les résultats ne seront pas connus avant quelques jours. Seul le représentant de la mission d'observation de l'Union Africaine, Dileita Mohamed a fait le point sur la situation.

_La seule chose que nous avons remarqué, c'est que le candidat... beaucoup de représentants des candidats n’étaient pas là. Mais sinon il y avait toujours deux ou trois absents, deux ou quatre absents mais en général l'ambiance était celle que vous voyez jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. _

Plusieurs représentants de candidats de l'opposition n'ont pas eu accès aux bureaux de vote, de même que l’église catholique qui s’est vue refusé le droit d’observer le déroulement du scrutin par les autorités. Le Congo n'a autorisé que la mission d'observation de l'union africaine.

En raison des problèmes sanitaires qu’il y a dans le monde, nous avons mobilisé une vingtaine de personnes et nous avons déployé nos observateurs dans plus de six zones, mais dans chaque zone bien sûr chacun a fait pas mal de bureaux à l’intérieur. Malheureusement en raison des problèmes de coupure d'internet on n’a pas de retombées de chez eux, mais pour ceux qui sont dans la capitale nous avons pu les avoir.

Le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, devrait remporter l'élection sans surprise dès le premier tour et comptabiliserait plus de 40 ans à la tête du Congo. Rappelons que cette élection a été boycottée par la principale formation de l’opposition, l’union panafricaine pour la démocratie sociale, qui dénonçait le refus des autorités de mettre en place, les conditions pour la tenue d’un scrutin transparent.