Sierra Leone : début de la campagne de vaccination contre la Covid-19

La Sierra Leone a lancé lundi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, qui utilisera les vaccins de la société chinoise Sinopharm et ceux du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, tous deux "sûrs et efficaces" selon le ministre de la Santé.

Le président Julius Maada Bio a reçu une injection d'une des quelque 200 000 doses du vaccin Sinopharm offerts par Pékin, a constaté un journaliste de l'AFP.

"C'est une étape majeure pour nous de recevoir le vaccin et j'invite tous les Sierra-Léonais à se faire vacciner", a insisté le chef de l'Etat au cours d'une cérémonie à Freetown, pendant laquelle des responsables gouvernementaux, des parlementaires et des hauts fonctionnaires ont été vaccinés.

La Sierra Leone, petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest parmi les plus pauvres au monde, a également reçu grâce au dispositif Covax de l'OMC 96 000 doses du vaccin développé conjointement par AstraZeneca et l'université britannique d'Oxford, dont l'utilisation a été suspendue ces derniers jours par plusieurs pays après le signalement d'effet secondaires.

"Les vaccins Sinopharm et AstraZeneca/Oxford ont tous les deux subi de nombreux tests et ont été reconnus comme sûrs et efficaces par la Sierra Leone car des millions de personnes dans le monde les ont reçus", a expliqué le ministre de la Santé, le Dr Austin Demby.

La première phase de la campagne de vaccination concerne les plus de 70 ans, les enseignants, pompiers, membres du gouvernement et membres du personnel soignant. La Sierra Leone, pays de 7,5 millions d'habitants, a recensé officiellement 3 937 cas de coronavirus, dont 79 morts.