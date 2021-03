Législatives ivoiriennes : Ouattara et Bédié ont voté

Les électeurs de Côte d'Ivoire votaient samedi pour choisir leurs députés avec l'espoir que ce scrutin permettra d'apaiser la vie politique de leur pays, quatre mois après une présidentielle agitée.

Pour la première fois depuis dix ans, l'ensemble des principaux acteurs politiques participent à ces législatives, alors que l'opposition avait boycotté la présidentielle du 31 octobre 2020, marquée avant et après le scrutin par des violences ayant fait 87 morts et près de 500 blessés.

A la mi-journée, le scrutin se déroulait calmement dans les quelque 22 000 bureaux de vote pour élire 255 députés, ont constaté les journalistes et correspondants de l'AFP.

En costume et cravate sombres, portant masque anti-covid blanc et chapeau noir, le président Alassane Ouattara, qui espère que son parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), conservera sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, a voté sous un soleil radieux à Cocody, commune résidentielle d'Abidjan.

"Je souhaite que les épisodes malheureux des élections présidentielles de 2010 et 2020 soient définitivement derrière nous", a-t-il dit.

Vêtu de noir, l'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans, chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) a voté dans le même bureau et appelé la Commission électorale indépendante (CEI) "à faire en sorte qu'il n'y ait pas de tricheries et de troubles".

Il a également invité le gouvernement à "prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation du scrutin, pour empêcher les violences".

A Yopougon, commune populaire d'Abidjan qui compte le plus grand nombre d'électeurs de Côte d'Ivoire - près de 500 000 sur 7,4 millions - la septuagénaire N'Dri Tanoh a dit vouloir "que le vote se déroule dans le calme et la paix".

Candidat dans cette commune, Michel Gbagbo, fils de l'ex-président Laurent Gbagbo, y a voté, espérant lui aussi "que tout se passera dans le calme et la paix" et demandant à ses partisans de "ne céder à aucune provocation".