Ghana : Nana Akufo-Addo lance la campagne Covax

Le président du Ghana, Nana Akufo-Addoa, reçu la première injection de vaccin gratuit dans le monde. Cette initiative internationale doit favoriser un accès équitable à la vaccination contre la Covid-19. Le dispositif Covax vise à fournir cette année des vaccins à 20 % de la population de près de 200 pays à faibles revenus.

Mis en place par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), Covax a conclu des accords avec des fabricants pour deux milliards de doses en 2021, et a la possibilité d’en acheter un autre milliard si besoin. « Il est important que je donne l’exemple et montre que ce vaccin est sûr en étant la première personne à le recevoir, afin que tout le monde au Ghana se sente à l’aise de se faire vacciner », a déclaré le président de 76 ans.

20 millions de Ghanéens vaccinés en 2021

Le Ghana est devenu mercredi dernier la première nation au monde à recevoir des doses de vaccin financées par le dispositif Covax. Le pays aurait enregistré 84 023 cas de coronavirus, dont 607 décès, même si ces chiffres seraient largement sous-évalués. Les 600 000 doses obtenues par l'initiative Covax seront distribuées dans les principales du pays. Le Ghana prévoit de vacciner 2/3 de ses 30 millions d'habitants avant la fin de l'année.