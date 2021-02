Mohamed Touré, un joyau libérien pour l'Australie

Il y a tout juste un an, Mohamed Touré entrait dans le livre des records du football océanien. Son but face aux Central Coast Mariners le 14 février 2020 permettait à l'ailier gauche d'Adélaïde United de devenir le plus jeune buteur de l'histoire de l'Australian Football League, à 15 ans et 326 jours.

Mohamed Touré est né en 2004 à Conakry en Guinée de parents libériens. Il a rejoint l'autre bout du monde alors qu'il n'avait que deux ans et a logiquement suivi le chemin de son grand frère Al Hassan, 20 ans, également joueur de United et international U23 pour les Socceroos.

Mais Mohamed Touré va encore plus vite et en douze mois a déjà confirmé son coup d'éclat de la Saint Valentin 2020 : après neuf entrées en jeu et donc un but en 2019/2020, il en est déjà à trois réalisations depuis le lancement de la nouvelle saison le mois dernier.

Deux réalisations consécutives face à Perth Glory (3-5) et Melbourne Victory (1-0) et un nouveau pion, hier soir, pour sceller une importante victoire sur la pelouse des Western Sydney Wanderers (2-3). Bien servi par le Burundais Pacifique Niyongabire, il étale ses principales qualités, à savoir sa vitesse et sa précision.

Mohamed Touré fait déjà honneur à son père Amara, modeste semi-pro au Liberia dans sa jeunesse, et rêve déjà de disputer les Jeux de Tokyo l'été prochain avec l'Australie, aux côtés de son grand frère.