Niger : Mohamed Bazoum, candidat de la continuité

Le dauphin du président Mahamadou Issoufou pourrait prolonger le séjour du PNDS au pouvoir.Niger : Mohamed Bazoum, pour la continuité du PNDS

C'est sans aucun doute le grand favori de l'élection présidentielle de ce dimanche. Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, semble avoir marqué des points dans la course à la présidence du Niger.

Au Premier tour, le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS) était arrivé en tête avec 39,3% des voix, soit près de 20 points d'avance sur son adversaire et ancien président Mahamane Ousmane.

Depuis, Mohamed Bazoum a récolté plusieurs soutiens importants pour le deuxième tour, comme celui de Seïni Oumarou (8,95%) et d'Albadé Abouba (7,07%). Deux appuis de taille, puisqu'ils étaient arrivé respectivement 3e et 4e dans la course à la présidence.

Fort de ses soutiens, Mohamed Bazoum est convaincu de sortir vainqueur face à la coalition d'opposition "Cap 20-21".

Fidèle lieutenant du Président Mahamadou Issoufou pendant des années, Mohammed Bazoum a occupé plusieurs postes important dans ses administrations, comme Ministre de l'Intérieur ou des Affaires étrangères. Le candidat de la continuité, pourrait prolonger le séjour du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme au pouvoir pour encore quelques années.