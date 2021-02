La barre des 100 000 morts franchie sur le continent

Passés apparemment au travers de la première vague de la Covid-19, les 54 pays de la région subissent de plein fouet la seconde.

Les cas se multiplient depuis que les tests ont pu être généralisés dans la plupart des pays. Au dernier comptage, on dénombre officiellement plus de 100 000 morts et près de 3,8 millions de personnes infectées en Afrique.

John Magufuli rappelé à la raison

Reste que les pays du continent ont du mal à faire bloc face à cette pandémie : si elle est prise très au sérieux par la plupart des gouvernements, la position de la Tanzanie inquiète de nombreux observateurs. Le président John Magufuli continue en effet de minimiser la gravité du virus et a refusé de commander la moindre dose de vaccins. Il conseille toujours à sa population de prier et de pratiquer un exercice physique régulier pour lutter contre la maladie.

Une position dénoncée par John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies :

"Les pères fondateurs de la Tanzanie, l'ancien président Julius Nyerere, ont déclaré un jour que "si l'Afrique n'est pas unie, nous sommes condamnés". Je pense que ce dicton est plus important aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été auparavant. Je continue donc à appeler la Tanzanie à travailler en étroite collaboration avec l'Union africaine, le CDC Afrique et l'Organisation mondiale de la santé afin que nous relevions ensemble et collectivement le défi qui se présente à nous. C'est le défi de notre époque et il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un problème sérieux qui pourrait nous accompagner pendant de nombreuses années si nous ne le prenons pas au sérieux".

Des chiffres éloignés de la réalité ?

D'autres pays, comme le Sénégal, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud ont lancé cette semaine leur campagne de vaccination. Ces derniers espèrent pouvoir vacciner 67% des sud-africains d'ici la fin de l'année même si la phase 1 ne concerne pour le moment que les professionnels de la santé.

"Le fait que les soignants soient prioritaires dans cette phase 1 de la campagne de vaccination, et cela pour une seule dose, est très bien perçu. Cela permet de remonter le moral de tout le personnel qui travaillent dans les hôpitaux", explique le professeur Binu Luke, chef des services cliniques de l'hôpital de Klerksdorp.

Avec 48 700 décès, l'Afrique du Sud est le pays du continent le plus touché par la pandémie. Des chiffres officiels qui restent encore très éloignés des 480 000 morts annoncés aux Etats Unis et des 7**30 000 morts comptabilisés en Europe.** De quoi laisser planer un doute sur l'impact réel de la pandémie de coronavirus sur le continent...