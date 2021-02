Rwanda : Paul Rusesabagina à la barre

Paul Rusesabagina, l'opposant rwandais a comparu ce mercredi devant un tribunal dans la capitale Kigali, dont il conteste la légitimité.

Accusé d'actes de terrorisme, de meurtre et financement de rébellion, l'ancien hôtelier refuse d'être jugé en tant que rwandais et clame sa nationalité belge. Le procureur a lui retenu la nationalité rwandaise de ses parents. À l'origine, Kigali reproche à Paul Rusesabagina sa proximité avec la plateforme de l'opposition MRCD et son bras armé, les Forces de libération nationale (FLN). Lors d'une audience devant la justice rwandaise fin septembre, il a admis avoir participé à la création de ce groupe rebelle, mais il a nié toute implication dans leurs crimes.

Sa famille, qui dénonce un musellement de l'opposant, assure que Paul Rusesabagina était chargé de la diplomatie au sein du MRCD et n’avait aucun lien direct avec le FLN. À Kigali, Paul Rusesabagina a longtemps était perçu comme un héros, surtout après l'adaptation de son histoire au cinéma, le manager de l'hôtel mille collines avait contribué à l'hébergement d'au moins 1.000 personnes durant le conflit de 1994. Depuis, le héros d'hôtel Rwanda a vu sa cote de popularité décroître.

Ce procès a suscité de nombreuses réactions internationales. Les Etats-Unis, qui lui ont décerné la médaille présidentielle de la liberté en 2005, ont demandé qu'il ait un procès équitable et le Parlement européen a demandé sa libération.