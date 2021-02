Ghana : le Parlement ferme pour trois semaines pour cause de Covid-19

Au Ghana, le Parlement ferme ses portes pour au moins trois semaines après la découverte d’une centaine de cas de contaminations à la Covid-19. Ce mardi, le Président de l’Assemblée nationale, Alban Bagbin, a annoncé un ajournement de la session parlementaire pour désinfecter et assainir les locaux.

Au moins 17 députés et 151 membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus ces derniers jours. Jeudi dernier, la découverte d’une dizaine de cas avait entraîné la réduction des réunions à deux par semaine.

Le Ghana a recensé plus de 73 000 cas positifs au coronavirus, pour 482 décès. Les écoles ont rouvert en janvier après une fermeture de dix mois, avant le retour à des mesures plus strictes pour tenter d’endiguer une seconde vague de contaminations.

Les frontières terrestres et maritimes sont fermées depuis mars alors que les plages, boites de nuits, cinémas et pubs sont toujours interdits d'accès. Les grands rassemblements tels que les funérailles, mariages et fêtes familiales sont également prohibés.