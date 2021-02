Bénin : enquête sur l'agression d'un candidat à la présidentielle

Au Bénin, un enquête a été ouverte sur l'agression par balles d'un des 20 candidats à la présidentielle d'avril. Dans la nuit de vendredi à samedi, la voiture de Ganiou Soglo, fils de l’ancien président Nicéphore Soglo, a essuyé des tirs à 35 km de la capitale Cotonou.

Ganiou Soglo se rendait à sa ferme de Zinvie quand il a été la cible d'hommes non identifiés. Blessé à l'épaule, il a déclaré qu’il était soigné dans un hôpital de Cotonou et qu’il se concentrait sur son rétablissement. Samedi, plusieurs personnalités politiques de l'opposition se sont rendues à son chevet, dont l'ancien président Boni Yayi, sous l'autorité duquel Ganiou Soglo avait été ministre des Sports.

Souhaitant un "prompt rétablissement" à la victime, le gouvernement béninois a déclaré "s'assurer de la diligence des investigations promptement entreprises par la police afin d'élucider les circonstances et les mobiles de cette agression" et d'en appréhender les auteurs. "Instruite par le tribunal de première instance d'Abomey Calavi, la police républicaine, sur instruction du procureur de la République, a immédiatement ouvert une procédure de flagrant délit et s'est rendue sur les lieux pour reconstituer les faits en présence du conducteur", a avancé Roger Tawes, porte-parole de la police béninoise.

Voie autoritaire

L'opposition affirme que l'élection est déjà fixée en faveur de Patrice Talon, surtout après une nouvelle disposition de la loi électorale exigeant que chaque candidat soit officiellement parrainé par 16 maires ou membres du parlement. Les critiques l'accusent de mener un pays autrefois loué pour sa démocratie sur une voie autoritaire et disent qu'il est derrière une répression qui a poussé ses principaux rivaux à l'exil.

Lors des élections parlementaires d'avril 2019, aucun parti d'opposition n'a été autorisé à présenter des listes de candidats au vote. Un an plus tard, seuls six candidats de l'opposition à la mairie en exercice ont remporté les élections municipales qui ont été boycottées par certains opposants.

"Se présenter à une élection présidentielle au Bénin aujourd'hui est un cauchemar. Des mesures d'exclusion honteuses aux tentatives d'assassinat en passant par les menaces", a déclaré la candidate de l'opposition Reckya Madougou avant de se rendre à l'hôpital. Certains leaders de l'opposition ont formé une coalition soutenant l'universitaire peu connu Joel Aivo comme candidat unique contre le président sortant.

Lorsque Patrice Talon, un baron du coton, a été élu pour la première fois en 2016 sur la base d'un programme de modernisation et d'un vœu d'éradiquer la corruption et la mauvaise gestion, il a déclaré qu'il n'avait l'intention de remplir qu'un seul mandat.