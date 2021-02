Malawi : le système sanitaire sous pression

À l'hôpital central Queen Elizabeth à Blantyre dans la capitale du Malawi, les tentes de fortune installées permettent d'accueillir les nouveaux malades du Covid-19.

Les établissements hospitaliers peinent à accueillir la vague de cas quotidiens. En effet, les cas positifs au Covid-19 ont grimpé, voire quadruplé dans la capitale accentuant la pression sur le système de santé. C'est le constat fait pas une infirmière.

''Les tentes ne sont pas destinées à l'hospitalisation des personnes. Les personnes sont censées être admises en 1 A, ORL, 3 A ou pédiatrie, mais en raison de l'augmentation du nombre, des personnes sont hospitalisées ici", laisse entendre Linley Kaneka.

Le Malawi va déployer sa première série de vaccins AstraZeneca Oxford auprès d'environ 3,8 millions de sa population. Mais la croissance exponentielle des nouvelles infections fait naître des inquiétudes. Le pays compte plus de 24 000 cas alors qu'il en comptait que 6 000 le 27 décembre dernier.

"Nous avons vu récemment que la plupart de nos patients positifs au Covid-19 passent peut-être un jour ou deux à attendre que la tente soit libre. Les patients positifs au Covid peuvent passer quelques jours-là dehors, car elles sont presque toujours remplies" ajoute un infirmier de l'hôpital central Queen Elizabeth, Audrey Philemon.

Pas moins de cinq services destinés à d'autres maladies ont été réattribués aux malades du Covid. En plus de ces services, viennent s'ajouter les tentes érigées pour les tests et les courts séjours des cas suspects et confirmés. Et malgré cela, l'hôpital se retrouve débordé face à l'affluence des cas positifs s'indigne Maziko Matemba, un activiste.

''Notre capacité en oxygène n'est pas suffisante et on demande aux patients d'en acheter. C'est un domaine sur lequel le gouvernement doit se pencher, car vous connaissez les difficultés économiques du pays et les Malawiens, n'ont pas la possibilité de payer leurs soins de santé''.

Pendant ce temps, la ministre de la Santé Khumbize Kandodo Chiponda est optimiste, son pays gère très efficacement la crise du coronavirus assure t-elle.

''Les Malawiens ne doivent pas avoir peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas besoin de désespérer, non. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Malawiens qui sortent chaque jour du centre d'isolement complètement rétablis et avec des tests Covid négatifs".

Il y a trois semaines, une nouvelle tente a été installée par Médecins sans frontières afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'hôpital Queen Elizabeth qui est seulement de 80 lits.