Clap de fin pour Odion Ighalo à Manchester United

Odion Ighalo quitte le club anglais, à la fin de ce mois. L’international Nigérian avait été prêté en janvier de l’année dernière par l’équipe chinoise de Shanghai Shenhua. Un prêt de six mois, suivi d’une prolongation de 12 mois.

Sous les couleurs des Red Devils, Ighalo, 31 ans, a inscrit 5 buts en 18 apparitions, l’ors de la campagne 2019-2020. Et était un remplaçant de luxe pour Ole Gunnar Solskjaer. Mais ça c’était avant la signature d’Edison Cavani à Manchester l'été dernier. Depuis l’arrivée de l’Uruguayen, le Nigérian n’a été titularisé qu’une seule fois en Premier League cette année.

Au moment quitter Old Trafford, l’attaquant s’est félicité d’avoir accompli un rêve, celui de porter le maillot de Manchester United. Et a émis le souhait de voir United remporter la Premier League et la Cup. Non sans avoir un message sympathique pour son futur ex-coach : "Je remercie le manager de m'avoir fait confiance et d'avoir cru en moi alors que beaucoup ne l'ont pas fait, et je dis à mes formidables coéquipiers que vous allez me manquer. ’’