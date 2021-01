Le Maroc s'apprête à vacciner sa population contre le coronavirus

C’est cette semaine que le Maroc débutera sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le royaume chérifien distribue depuis lundi, des vaccins dans ses différentes régions.

Le pays veut vacciner ses 33 millions d’habitants. L'opération intéresse plusieurs composantes de la société marocaine, au regard de sa complexité sur le plan logistique..

"Nous avons mobilisé b beaucoup de ressources humaines, comprenant des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des techniciens et des fonctionnaires. Ils sont tous mobilisés pour cette opération. Nous avons également établi un partenariat avec le secteur privé pour bénéficier de son expertise dans les domaines logistiques et techniques. Avec l'aide de l'Agence nationale du froid, nous avons réussi à disposer d'une capacité de stockage de plus de 50 000 mètres cubes afin de pouvoir stocker le vaccin dans des conditions de sécurité", explique Mehdi El Mahjoub, directeur des achats au ministère marocain de la santé.

Les travailleurs de la santé, les enseignants, les forces de sécurité, les personnes de plus de 75 ans et celles qui vivent dans des zones où le taux de COVID-19 est élevé recevront les premières doses, a annoncé le gouvernement.

Rabat a porté son choix sur le vaccin AstraZeneca. Est aussi attendu, le vaccin chinois Sinopharm. Selon l'Université Johns Hopkins, le pays a enregistré lundi 466 626 cas confirmés de coronavirus et plus de 8 000 décès.