Ouganda: Museveni en tête des résultats partiels

Plus de 24 heures après la tenue du scrutin, les bureaux de vote ont fermé et l'Ouganda continue le décompte des voix de ses élections présidentielle et législatives du 14 janvier.

Les premiers résultats annoncés par la commission électorale placent le président Yoweri Museveni en tête. Son concurrent, le député Bobi Wine, 38 ans, a qualifié le décompte des voix de blague. La commission électorale a elle rejeté ces accusations de fraude, et demander à Robert Kyagulanyi de son vrai nom, de "démontrer au pays de quelle manière (...) les résultats sont truqués".

15:30 GMT

L'armée encercle le domicile de Bobi Wine. Un porte-parole de l'armée ougandaise a déclaré sur la télévision nationale que les forces de sécurité assuraient sa sécurité.

14:23 GMT

Nouvelle mise à jour des résultats

Le juge Simon Byabakama, président de la commission électorale a déclaré que le président Museveni comptabilise un peu plus de 62 %, pour près de 50 % de votes comptes. Bobi Wine arrive en seconde position avec 29,3%.

13:40 GMT

La maison de Bobi Wine encerclée par l'armée.

Quelque 18 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes jeudi, pour conclure une campagne présidentielle particulièrement violente. En novembre, au moins 54 personnes ont été tuées par la police lors de violences déclenchées par une énième arrestation de Bobi Wine, maintes fois appréhendé depuis 2018.