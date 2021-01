Cinéma : Welket Bungué filme sa Guinée-Bissau

L'acteur et réalisateur bissau-guinéen signe un film documentaire tourné sur smartphone et offre un regard neuf sur son pays natal.

Welket Bungué défend ce vendredi un projet original et personnel "Cacheu Cuntum" lors de la première édition des Rencontres cinématographiques de Bissau, organisées conjointement par la société de production KalmaSoul Guiné-Bissau et le Centre culturel brésilien de Bissau.

Selon l'acteur et réalisateur, ce film pose un regard sans concession sur les personnages clés de l'histoire de la ville de Bissau : "c\_e film cherche à raviver les années d'esclavage et à opposer cette période avec une Guinée-Bissau tournée vers l'avenir",_ explique-t-il. "Pour cela, j'ai voulu à travers ces images provoquer un débat entre les gens et offrir ainsi un regard neuf sur cette ville, celui d'une personne qui, comme moi, découvre les lieux."

Né en Guinée-Bissau et élevé au Portugal

Welket Bungué est retourné dans son pays natal pour découvrir ses racines. A l'arrivée, ce voyage a été une source d'inspiration supplémentaire.

"Quand on voit tous ces jeunes dans le film, quand on regarde ces enfants, ma famille, l'énergie qui émane de la ville de Bissau, cela nous ramène au passé mais surtout à ce que ce pays peut devenir." assure l'acteur de 32 ans.

Le cinéma de demain

Welket Bungué a déjà une belle carrière d'acteur derrière lui. Récompensé à plusieurs reprises, il rêve de séduire un nouveau public en Guissée Bissau :"ce pays est un diamant brut. On sent qu'il y a ici un potentiel énorme en matière de cinéma ", assure-t-il.

Welket Bungué souhaite d'ailleurs aider les nouveaux talents locaux à émerger. L'acteur-réalisateur est convaincu que la Guinée Bissau peut jouer les premiers rôles dans les années à venir.