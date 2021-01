Congo : révision du fichier électoral à deux mois de la présidentielle

Les électeurs congolais sont convoqués le 21 mars prochain pour l'élection présidentielle. Un scrutin pour lequel l'homme fort de Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a été investi par son parti pour briguer un nouveau mandat.

Dans la perspective de cette présidentielle, l’opération spéciale de révision des listes électorales qui a débuté le 7 janvier continue sur l'ensemble du pays. Elle doit permettre d'actualiser le fichier électoral national existant et qui comporte un peu plus de 2 millions 221 500 électeurs. Fichier qui avait servi pour la présidentielle et les législatives de 2016.

Cette opération, boudée par l'opposition qui souhaitait que le corps électoral soit plutôt tiré du recensement général de la population qui a démarré l'année dernière, doit se terminer le 16 février.

La révision des listes électorales a été actée lors de la concertation politique de Madingou.

Policiers et militaires voteront eux le 17 mars afin d’être disponibles et opérationnelles pour assurer la sécurité et le bon déroulement de cette élection présidentielle.

Âgé de 77 ans, chef du Parti Congolais du travail au pouvoir, Denis Sassou Nguesso qui cumule 36 années de pouvoir à la tête du pays aura notamment comme adversaire l'opposant Guy-Brice Parfait Kolélas. Âgé de 60 ans, il était arrivé deuxième lors de la présidentielle contestée de 2016.

À l'époque, l'actuel président avait fait adopter une nouvelle Constitution pour pouvoir se représenter. Il avait remporté le scrutin au premier tour avec 60 % des voix.