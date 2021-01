Deux girafes de petites tailles découvertes en Namibie et en Ouganda

Un rapport publié en décembre par la Giraffe Conservation Foundation (GCF) revient sur la découverte de deux mini girafes sur le continent.

Les girafes sont connues pour leur taille immense qui leur permet d'atteindre les feuilles les plus tendres qui poussent entre 2 et 6 mètres sur les acacias. Elles mesurent jusqu'à 5,80 mètres à l'âge adulte. Mais les scientifiques de la Giraffe Conservation Foundation (GCF) ont découvert ces dernières années, deux spécimens dépassant à peine les 2 mètres.

Le premier a été signalé en 2015 dans un parc animalier ougandais.Trois ans plus tard, de l'autre côté du continent, une autre mini-girafe a été aperçue en Namibie.

Les scientifiques pensent que la petite taille de ces deux spécimens vient d'un développement anormal des os. Les deux créatures ont un long cou régulier mais leurs pattes sont beaucoup plus courtes et plus épaisses que leurs congénères.

Leurs conclusions ont été publiées dans le British Medical Journal en décembre dernier. Le rapport indique que si les animaux captifs vivant avec des dysplasies osseuses ont généralement une espérance de vie plus courte, ces girafes pourraient vivre aussi longtemps que les autres, entre 10 et 15 ans.

Reste pour cela à éviter de croiser la route des braconeurs qui ont décimé l'espèce en faisant chuter le nombre de girafes de 40 % en seulement 30 ans, selon l'African Wildlife Foundation. Au XXe siècle, les troupeaux comptaient entre 20 à 30 girafes ; aujourd'hui, ils ont été réduits à six individus.