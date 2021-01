En Colombie, les tournages de "telenovelas" s'adaptent aux mesures anti-Covid

En Colombie, après plusieurs mois d’interruption, liée à la pandémie de Covid-19, les tournages de telenovelas, ces feuilletons romantiques pleins de rebondissements, reprennent enfin.

Ces soap-opéras dont les scénarii tournent autour des relations amoureuses des personnages, fleurissent depuis des années en Amérique latine.

Mais avec la pandémie de coronavirus, les tournages ont été rythmés par des tests Covid-19, la diminution du nombre de sièges ou encore le port du masque.

"Café con aroma de mujer", une adaptation de la célèbre telenovela écrite dans les années 1990 par le Colombien Fernando Gaitán fait partie des productions qui ont repris le chemin des studios.

En septembre, les restrictions imposées par le gouvernement depuis le 25 mars ont été assouplies et les sociétés de production ont entamé un retour progressif aux studios selon des protocoles stricts.

Comme la distance est impossible, toute l'équipe est soumise à un test PCR le lundi.

Bien que la plupart d'entre eux dorment dans l'hacienda où le feuilleton est enregistré, le tournage n'est pas une bulle : chacun peut sortir pendant ses jours de congé pour voir sa famille.

Selon la National Media Association, le confinement du gouvernement fin mars a obligé RCN et son concurrent Caracol à arrêter 38 productions.

Selon le département administratif national des statistiques, le secteur des arts et des spectacles a été parmi les plus touchés par la pandémie : un total de 203 000 emplois ont été détruits entre octobre 2019 et le même mois de 2020.