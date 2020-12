Libye : un centre orthopédique aidera les blessés de la révolution

En Libye, un centre orthopédique ouvrira ses portes en mars pour fournir des prothèses aux victimes des conflits qui ont frappé le pays cette dernière décennie.

Cet établissement dans la ville portuaire de Misrata dans l’ouest du pays , permettra de pallier au manque d’équipement dont des milliers de personnes amputées ont besoin pour vivre décemment.

Déjà plus de 3000 patients amputés sont inscrits sur liste d'attente.

Une équipe de spécialistes hongrois va former des techniciens et diriger un service de réhabilitation pendant un an",

Parmi ces victimes de la révolution, Jibril,, fait partie des amputées qui ont pu se procurer une prothèse en provenance de l’&étranger.

"Honnêtement, c'était une expérience difficile, mais avec le temps, je me suis habitué à la prothèse, et l'important est de compenser. Je me suis tellement habitué à la prothèse que j'ai peur que si elle se brise, je ne puisse plus marcher, même avec des béquilles" a révélé Radwan Jibril, poissonnier.

Le directeur de ce centre orthopédique, Al-Sadeq al-Haddad, espère pouvoir fournir des prothèses à toutes les personnes amputées de Libye d’ici 5 ans.

Le secteur de la santé en Libye étant laissé en lambeaux par les multiples conflits qui ont éclaté depuis la révolution, les Libyens blessés par la guerre sont souvent envoyés à l'étranger pour y être soignés, aux frais de l'État.