Championnats du monde de handball : le Maroc en Chantier

Le pays Maroc prépare sa participation aux championnats du monde de handball senior homme qui auront lieu à partir du 13 janvier en Egypte.

Logés dans le groupe E, les handballeurs marocains croiseront notamment le Portugal et l’Islande. Des adversaires pas faciles à manœuvrer.

"Tout le monde sait que le championnat du monde n’est pas facile, il réunit les meilleures équipes européennes et asiatiques et aussi africaines, nous sommes dans le groupe avec l'Islande et le Portugal, tout le monde connaît leur force, nous devons être objectivés, je ne pense pas qu'une équipe arabe ou africaine puisse battre l'équipe d'Islande ou du Portugal", explique Noureddine Bouhaddiou, le coach de la sélection marocaine.

Outre ces deux équipes, le Maroc rencontrera aussi l’Algérie. L’objectif, c’est d’aller le plus lion possible dans la compétition. Les joueurs s’entraie nt depuis septembre et affichent leur sérénité.

" Les joueurs marocains ont commencé leur entraînements depuis un an et demi, nous avons participé au championnat d'Afrique où nous nous sommes qualifiés pour le championnat du monde, et maintenant nous nous préparons, nous avons des jeunes nés en 2002 qui jouent pour la première fois en catégorie senior même s'ils sont encore en catégorie junior, donc nous voyons un bel avenir pour l'équipe nationale , et le staff technique et les entraîneurs se basent sur l'expérience et aussi sur les jeunes joueurs pour avoir une bonne équipe, les préparations se passent très bien et il n'y a pas de joueurs blessés", affirme Lahcen Belimame, joueur de l'équipe marocaine.

Cette participation vise aussi à mettre sur pied une équipe compétitive capable de concourir pour le titre de la 25ème édition du Championnat d'Afrique des Nations prévu à Laâyoune en 2022.