Retour sur 2020 : l'année vue sur le plan de l'actualité

Des milliards de criquets pèlerins qui envahissent la Corne de l'Afrique, Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'Etat militaire. ou encore Pierre Nkurunziza, victime de la Covid-19. Retour sur les moments forts qui ont marqué l'actualité du continent en 2020.

L'année a débuté par une invasion de criquets pèlerins sur la Corne de l'Afrique. Ces milliards d'insectes migrateurs ont tout dévoré sur leur passage et réduit à néant de nombreuses cultures dans plusieurs pays d'Afrique de l'est comme en Ethiopie ou encore en Somalie et au Kenya. Cette invasion des criquets pèlerins menace la sécurité alimentaire de l’une des régions les plus pauvres au monde.

IBK, Kabuga et Kamerte sur la touche

Le 25 mars 2020, en pleine campagne des élections législatives, le chef de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé est enlevé dans la région de Tombouctou. Il sera retenu en otage pendant plus de six mois. Soumaïla Cissé retrouvera la liberté en octobre alors que le pays est désormais dirigé par les militaires. Le 18 août, après plusieurs mois d’impasse post élections législatives, le Mali a basculé sur un coup d’Etat sans effusion de sang qui a poussé le président Ibrahim Boubacar Keita vers la sortie.

La période est également marquée par l'arrestation au mois de mai de Félicien Kabuga : recherché depuis 26 ans, il a été l’une des pièces maîtresses du génocide au Rwanda. L'homme d'affaires est apréhendé dans la banlieue parisienne et transféré à la Haye dans l'attente de son procès.

En RDC, le procès historique de Vital Kamerhe, accusé de détournements de fonds publics et corruption aggravée, se referme le 20 juin sur une peine maximale de 20 ans de prison. L'ancien président de l'Assemblée nationale est transféré en septembre dans un hôpital de Kinshasa, Ses partisans de l’Union pour la nation Congolaise dénoncent un acharnement politique.

Pierre Nkurunziza, Jerry Rawlings et Amadou Gon Coulibaly s'en sont allés

Le 8 juin, le Burundi, faisait ses adieux à son président, le guide suprême du patriotisme, Pierre Nkurunziza décédé, selon la version officielle, des suites d’un arrêt cardiaque. Pourtant, quelques semaines plus tôt, son épouse avait été hospitalisée après avoir vraisemblablement contractée la Covid-19. Le Burundi nie alors l'existence du coronavirus et les funérailles nationales se déroulent sans qu'aucune personne présente ne porte le masque.

2020 a été également marqué par la disparition, le 12 novembre, de l’ancien président du Ghana, Jerry Rawlings. Une vague d’hommages submerge l'Afrique etde nombreuses personalités politiques louent les combats menés pour l’égalité et l’indépendance du continent. L’une des figures politiques les plus marquantes et charismatiques du continent africain, s'éteint à l'âge de 73 ans.

En Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly était vu à 61 ans comme le successeur d’Alassane Ouattara et le candidat désigné pour la présidentielle d’octobre 2020 mais le Premier ministre a été victime d’un malaise fatal lors du conseil des ministres le 8 juillet. Il avait déjà reçu une greffe du cœur en 2012 et venait de se faire poser un stent. Le 2 juillet, Amadou Gon Coulibaly se déclarait en pleine forme lors de son retour au pays.

Inondations, marée noire et fin de plusieurs épidémies

Le 6 août, l’île Maurice se réveille avec une mer souillée par plusieurs tonnes d'huile lourde, répandues après l’échouage du Wakashio sur la côte sud-est du lagon. La négligence gouvernementale provoquera la colère de nombreux Mauriciens.

Au Soudan du sud, environ 800 000 personnes ont été touchées par les inondations depuis juillet dernier. Le niveau des rivières n'a cessé de monter pour menacer plus de 36 comtés dans ce pays d’Afrique orientale. Les pluies torrentielles ont submergé des villages entiers, des maisons, des terres agricoles et décimé le bétail.

Le continent a connu quand même quelques bonnes nouvelles : quatre ans après les derniers cas détectés au Nigeria, l'Afrique a éradiqué la polio, selon l'Organisation Mondiale de la Santé en Afrique. Le 18 novembre, la République démocratique du Congo déclare la fin de la onzième épidémie d’Ebola, marquée par la concomitance des urgences sanitaires et le recours aux vaccins.

Les violences sociales au Nigéria ont rendu viral le hashtag #EndSARS. Lancé comme une protestation contre la brutalité de la brigade spéciale antivol (Sars) de la police, ce slogan est devenu un moyen d'expression pour une jeunesse en colère contre les autorités pour exiger des changements profonds. Durant plusieurs semaines, la jeunesse nigériane a pris d'assaut la rue dénonçant la violence policière. Dans un discours à la nation, le président Buhar**i** a appelé à la fin des manifestations et promis de dissoudre la brigade de police.

Au Cameroun, des familles sont inconsolables après le drame de Kumba survenu dans le sud-ouest du pays. Le 24 octobre, neuf terroristes ont fait irruption dans le collège Mother Francisca International Bilingual Academy et ôté la vie à huit jeunes écoliers, âgés entre 9 à 12 ans. Après cette attaque L'ONU a appelé au dialogue entre le gouvernement et les séparatistes pour résoudre ce conflit qui décime une partie du pays.