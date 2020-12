La nouvelle souche de covid-19 inquiète l'Afrique du Sud

La seconde variante du coronavirus connue sous le nom de "501.V2" inquiète l'Afrique du Sud.

Le pays a annoncé un taux de propagation alarmant du coronavirus, avec plus de 14 000 nouveaux cas confirmés au cours du mercredi 23 décembre, dont plus de 400 décès. Il s'agit de la plus forte augmentation de cas en une seule journée. Selon les propos du ministre de la Santé Zwelini Mkhize. La nouvelle variante de coronavirus détectée en Afrique du Sud semble se transmettre plus rapidement que les souches plus anciennes, et touche des patients plus jeunes, sans facteurs de comorbidité, qui développent des formes graves de la maladie.

S'adressant à Associated Press jeudi, le Dr Richard Lessells, spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré qu'il y a encore une "croissance exponentielle rapide" des infections par COVID-19 et qu'il serait préférable de redoubler d'efforts.

"Mais nous pensons que cette variante particulière du virus pourrait se propager plus rapidement d'une personne à l'autre. Cela signifie donc qu'il nous est encore plus difficile de la contrôler. Nous devons donc redoubler d'efforts pour contrôler ce virus".

Bien que la variante se transmette rapidement et que les charges virales soient plus élevées, il n'est pas encore clair si elle entraîne une maladie plus grave.

Le continent africain compte désormais plus de 2,5 millions de cas confirmés, soit 3,3 % des cas mondiaux.

Les infections sur le continent ont augmenté de 10,9 % au cours des quatre dernières semaines, a déclaré John Nkengasong, le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, dont une augmentation de 52 % au Nigeria et de 40 % en Afrique du Sud.