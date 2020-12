Nigeria : attentat suicide à Maiduguri

Trois personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées vendredi soir dans un attentat-suicide perpétré par une adolescente dans le nord-est du Nigeria. Le groupe djihadiste Boko Haram a récemment intensifié ces attaques, dans cette région du pays.

La kamikaze, qui aurait environ 17 ans, a activé ses explosifs au milieu d'un groupe d'hommes réunis à côté du domicile d'un chef local, a déclaré Ibrahim Liman, responsable d'une milice pro-gouvernementale, qui a communiqué à l'AFP le même bilan.

Après avoir fini de manger avec eux, je les ai quittés et suis entré chez moi. Aussitôt entré dans ma maison, j'ai entendu le bruit de l'explosion, puis je me suis précipité dans la zone et j'ai vu trois d'entre eux morts sur le sol" explique un témoin.

L'attentat-suicide est survenu dans la ville de Konduga, à 38 kilomètres de la capitale Maiduguri, dans l'Etat du Borno. L'année dernière, au moins 30 personnes ont été tuées lorsque trois kamikazes se sont faites exploser devant une salle où se trouvaient des personnes regardant un match de football à la télévision.