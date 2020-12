C'est au pied de deux géants baobabs, en plein cœur de la savane au Sénégal, que la 18è édition de la semaine de la mode dakaroise a été lancée en période de Covid-19.

Inspirée en 2003 par la célèbre créatrice sénégalaise Adama Paris, la Dakar Fashion Week est devenue depuis le carrefour de la créativité africaine à la conquête du monde.

Chaque année, l’événement rassemble des designers et amoureux de la mode africaine venus de tout le continent.

Durant ces quelques jours, Dakar vibre au rythme de défilés de mode, mais aussi de conférences, d’ateliers, de soirées à thèmes, avec pour fil conducteur la mode, le beau, la créativité et le talent.

Comme à chaque édition, les organisateurs réitèrent leur engagement à mettre en valeur la diversité, le talent, et l’originalité des nombreux designers du continent qui insufflent un vent de révolution au monde de la mode africaine et de plus en plus, internationale.

Les jeunes pousses du monde du design africain se font remarquer à l’international, à travers des créations recherchées et sophistiquées et qui cherchent par-dessus tout, à raconter des histoires, les histoires encore trop mal connues de l’Afrique.

Au cours des cinq dernières années par exemple, de jeunes designers africains ont fait une entrée en trombe dans le monde de la célébrité en voyant leurs créations portées par des célébrités comme Beyoncé, Alicia Keys, Rihanna, etc. C’est le cas par exemple de Sarah Diouf, fondatrice de la marque Tongoro qui a eu le bonheur de voir la Beyoncé porter plusieurs de ses créations et en faire la promotion sur ses différends réseaux sociaux, devenus aujourd’hui les principaux portails de lancement de tendances.

D’autres comme Fatima Zahra Ba, fondatrice de la marque So’fatoo, font parler de leur travail en revisitant des étoffes traditionnelles comme le pagne tissé, avec lequel elle crée des tenues élégantes, qui comme elle aime le rappeler « tirent leur source des royautés africaines ».

Selon les organisateurs, cette année, la Dakar Fashion Week va célébrer la mode en révélant les richesses culturelles de l’Afrique. Au-delà des défilés pour détecter de nouveaux designers, il s’agira également d’associer l’artisanat et la musique à ce rendez-vous de la mode et permettra de propulser de jeunes stylistes sénégalais sur la scène internationale