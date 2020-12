Kenya : Des victimes de violences sexuelles indemnisées par l'Etat

Le 10 décembre 2020 marquera la prise d’une décision historique. Un tribunal kenyan a ordonné l'indemnisation de quatre victimes d'attaques sexuelles survenues lors de la crise électorale de 2007. Les groupes de défense des droits de l'homme ont salué cette décision.

Naitore Nyamu, chef du bureau du Kenya, Physicians for Human Rights (femme, anglais, 33 sec) :

"Un jugement très important a été rendu aujourd'hui par la haute cour du Kenya. Après sept ans d'attente et de retards, les survivants de la violence sexuelle et sexiste peuvent aujourd'hui pousser un soupir de soulagement car la haute cour leur a rendu justice. C'est une décision importante qui aura un impact non seulement au Kenya, mais aussi dans le monde entier en ce qui concerne la protection, les enquêtes et les poursuites dans les affaires de ces violences. `[...] L'une des choses que le tribunal a conclu est qu'il y a une responsabilité de l'État dans son incapacité à enquêter sur les cas de violence sexuelle et sexiste qui se sont produits lors des affrontements post-électoraux. Cela se traduit donc par le fait que les services de police ont pour mandat de veiller à ce qu'ils enquêtent sur les actes de violence sexuelle et sexiste chaque fois qu'ils se produisent", a déclaré Naitore Nyamu, chef du bureau du Kenya, Physicians for Human Rights (Médecins pour les droits de l'homme).

Cette décision intervient après que huit survivants - soutenus par des groupes de défense des droits de l'homme - aient intenté un procès en 2013 pour demander aux autorités de rendre des comptes et de réparer leurs souffrances.