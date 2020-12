COVID-19 : Au Kenya, des tests d'anticorps révèlent le véritable nombre de cas

Au Kenya, des tests de détection des anticorps permettent d’enregistrer d’avantage de cas de Covid-19.

Ces examens effectués sur plus de 3000 donneurs d’échantillons sanguins entre avril et la mi-juin, prouvent que le virus n’a pas été remarqué sur des personnes asymptomatiques.

À l'Institut de recherche médicale du Kenya, les scientifiques découvrent la véritable ampleur de la propagation du virus.

_"Le test PCR vous dit qui a une infection virale active sur le moment, donc qui a un virus dans son système. Le test d'anticorps vous dit que cette personne peut avoir été affectée dans un passé récent, peut être infectée ou peut avoir été exposée à l'infection. Cela signifie qu'elle peut avoir été en contact avec une personne qui était positive pour le SRAS-CoV2" _a déclaré Isabella Ochola-Oyier, chef du département des biosciences au KEMRI (Kenya Medical Research Institute) Wellcome Trust.

Après avoir développé la protéïne de pointe présente à la surface du virus en laboratoire, les scientifiques ont pu ensuite aller examiner des échantillons de sang d’individus de la population pour déterminer combien d’entre eux possédaient des anticorps sans qu’ils ne se soient sentis malades .

"Ce que nous avons pu comprendre des données que nous avons reçues pour le test COVID-19, parce que nous couvrons les six comtés côtiers du Kenya, c'est qu'une grande partie des individus au début de la pandémie sont asymptomatiques, ce qui signifie qu'ils ont le virus mais ne présentent pas de signes cliniques comme la simple toux ou l'éternuement, ou les signes habituels que nous connaissons. Cela signifie qu'ils errent dans la population avec le virus mais sans être malades et qu'ils ne savent pas qu'ils ont le virus" a ajouté Isabella Ochola-Oyie.

Le test PCR COVID-19 (réaction en chaîne de la polymérase) présente des limites. Parmi lesquelles ; la capacité des ressources humaines à effectuer les tests et la disponibilité des réactifs qui limite le nombre de personnes pouvant être testée dans la population

"L'infection est en fait assez répandue, non sans ressembler à celle d'autres pays dans le monde. Ce qui est différent, c'est que nous ne voyons pas autant __de personnes tomber malades, être admises à l'hôpital et mourir par rapport aux autres pays qui avaient une prévalence similaire en termes d'infection" a révélé Ahmed Kalebi, PDG et pathologiste consultant, Pathologists Lancet Kenya.

Le faible taux d'infection officiel du Kenya pourrait être dû aux mesures de confinement strictes et au fait qu'il n'y avait pas suffisamment de tests PCR disponibles pour tester davantage de personnes.

De plus ; la population jeune pourrait signifier que les gens sont plus susceptibles d'être asymptomatiques ou d'avoir des infections légères.