Boxe : Joshua pour la gloire et...le Nigéria

Ce soir à Londres, Anthony Joshua enfilera les gants pour la première et dernière fois de l’année. Le champion unifié des lourds montera sur le ring défier le Bulgare Kubrat Pulev.

La pandémie de coronavirus oblige, seuls 1000 spectateurs pourront occuper les sièges de la SSE Arena. Des amateurs de boxe qui apprécieront sans nul doute le retour sur le ring du natif de Watford qui dit avoir peaufiné son art.

"Je me suis toujours mesuré aux plus forts, et pourtant je suis toujours là. J'ai subi un petit coup d'arrêt contre Andy Ruiz Jr mais je ne pense pas que cela suffise à changer quelqu'un comme moi. J'ai beaucoup trop de caractère. Je suis prêt à ce que cela aille jusqu'à la dernière sonnerie. Je suis entraîné pour tenir 15 rounds, alors 12 rounds, ça va me permettre d'utiliser mon endurance. De ne pas perdre ma concentration et ma force jusqu'à la cloche finale".

Une prestation très attendue à Samugu, ville du sud-ouest du Nigeria dont la famille de Joshua est originaire. S'il a remporté l'or olympique sous les couleurs de la Grande-Bretagne, le boxeur de 31 ans n'a jamais renié ses origines africaines. Sur son épaule droite, la carte du continent est tatouée, le Nigéria souligné.