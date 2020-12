"40 Years a Prisoner" : le film-documentaire de Mike Africa Jr.

Sorti sur HBO en septembre, le film-documentaire "40 Years a Prisoner" raconte la vie de Mike Africa Jr., un afro-américain né derrière les barreaux. S**es parents, tous deux membres de MOVE, une organisation afro-américaine liée au Black Power, ont passé 40 ans en prison après leur arrestation le 8 août** 1978.

"40 Years a Prisoner" montre notre humanité, qui nous sommes en opposition aux images que l’on véhicule de nous. C'est un élément qui, à mon avis, est très précieux parce que les gens nous voient pour ce que nous sommes. Ils voient comment nous interagissons les uns avec les autres et l'amour que nous partageons. (…) L'histoire illustre le racisme et les problèmes encore actuels, profondément enracinés dans la ville de Philadelphie, sur lesquels nous pouvons commencer à avoir un impact afin d’amorcer des changements", déclare Mike Africa Jr.

Passé un bon moment à parler avec @AdaezeSpeaks et @ProducerTommy sur le prochain @hbo @hbomax film #40yearsaprisoner. J'espère que tout le monde aura la chance de voir le film et d'apprendre que nous devons créer les changements que nous voulons voir.

Le scénariste et réalisateur Tommy Oliver, originaire de Philadelphie, a passé près de quatre ans à parcourir des images d'archives et des photos, tout en suivant sa quête pour libérer sa mère et son père de la prison.

"C'est un récit édifiant en grande partie, parce que si nous oublions notre histoire, nous sommes condamnés à la répéter. Or, vous, par exemple, ou vos parents, êtes à peine au courant de ces événements. Mais ici, nous nous battons toujours pour la même chose une quarantaine d'années plus tard, en luttant contre la brutalité policière, l'incarcération injustifiée, le racisme systémique et l'abus de pouvoir ».

Debbie Africa et son fils Mike Africa - elle a été emprisonnée pendant près de 40 ans dans le cadre de la #Move9 pour un crime qu'elle n'a pas commis. C'est la première fois qu'elle passe du temps avec lui en dehors de la prison.

Debbie et Mike Sr., maintenant dans la soixantaine, ont purgé 40 ans d'une peine de 100 ans de prison.

Pour Mike Africa Jr. le documentaire est toujours d'actualité. "Si Tommy avait fait ce film il y a dix ans, cela aurait été opportun. S'il l'avait fait il y a 20 ans, cela aurait été opportun. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, cela aurait été opportun, car dans ce pays, y-a-t-il eu une seule période durant laquelle les noirs, qui n'avaient rien fait de mal, n’aient pas été assiégés ?"

"40 Years a Prisoner" est disponible sur HBO ou en streaming sur HBO Max.