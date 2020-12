"Les Misérables" de Ladj Ly nominés aux BIFA

Rocks, de Sarah Gavron décroche 15 nominations au prix du cinéma indépendant britannique. Ce film d'1 h et 33 minutes raconte l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparaît, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux.

Autre film en compétition, Saint Maud, avec déjà 3 prix et 2 nominations en poche, "Saint Maud " de Moryfydd clark est a nouveau nominé au prix du cinéma indépendant britannique. Ce film , d'1 h 23 min parle d'une infirmière à domicile Maud qui s’installe chez Amanda, une célèbre danseuse fragilisée par la maladie qui la maintient cloîtrée dans son immense maison. Amanda est d’abord intriguée par cette étrange jeune femme très croyante, qui la distrait . Elle est fascinée par sa patiente. Mais les apparences sont trompeuses comme dans tous les films d'intrigue. Ce fils à petit budget a été nominé 17 fois dans le BIFA.

Le film français Les Misérables de Ladj Ly est nominé dans la catégorie meilleur film indépendant international, un film qui raconte la vie dans une banlieue parisienne la cité de Montfermeil en Seine-Saint-Denis.

Saint Maud affrontera ''His House'' de Rémi Weekes, qui compte 16 nominations dont celles de meilleure actrice et du meilleur acteur et , Rocks, qui compte 15 nominations. Généralement prévu en décembre, l'événement a été reporté cette année en raison du Covid-19 et les lauréats seront connus au début du mois de février.