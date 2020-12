Les Mobo Awards mettent la musique d'origine noire à l'honneur

Les MOBO Awards récompensent chaque année les projets liés au domaine de la musique d’origine noire comme le hip hop, la grime, le R&B, la soul, le reggae, le jazz, le gospel ou encore la musique africaine.

Cette année, c’est au cours d’une cérémonie virtuelle retransmise sur Youtube, Covid oblige, que les superstars nigérianes Wizkid et Burna Boy ont remporté le gros lot.

Wizkid a été nommé meilleur acteur africain et Burna Boy a été nommé meilleur acteur international.

Le rappeur londonien Nines et la chanteuse jamaïcaine et britannique Mahalia ont tous deux été doublement récompensés.

Nines a remporté le prestigieux prix de l'Album de l'année pour Crabs in a bucket sortit en août dernier et celui du Meilleur artiste hip-hop.

Mahalia, a quant à elle, obtenu le prix de la meilleure artiste féminine et celui de la meilleure artiste RandB/Soul.

Le prix pour la meilleure Inspiration de cette année a été décerné au réalisateur Steve McQueen, qui a rendu hommage au MOBOs, créé en 1996 pour honorer les réalisations dans le domaine de la "musique d'origine noire".

Animée par la présentatrice Maya Jama et le chanteur Chunkz, l'émission de cette année a été diffusée en direct sur YouTube et sur BBC One le 9 décembre 2020.