Mariah Carey dévoilera bientôt son émission spéciale de Noël

Elle en aura interprété des tubes, mais il faut avouer qu’avec le titre « All I want for Christmas is you», tout ce que je veux pour Noel c’est toi, la chanteuse Mariah Carey est parvenue à rassembler toutes les générations.

Cette année, la diva propose une émission spéciale.

L’événement Apple TV sous le thème de Noël va pouvoir aider un maximum de personnes à se mettre dans l’esprit de la fête

"L'année dernière, ma chanson "All I Want for Christmas is You" a en quelque sorte marqué l’histoire en obtenant la première place sur le classement Billboard Hot 200, ce qui pour moi était si incroyable car j’étais en compétition avec tous les nouveaux et les plus grands artistes pour cette première place. Nous avons commencé à discuter avec les gens d'Apple autour du mois de février pour faire une émission spécial Noël. Et heureusement, ils ont pu nous aider à réaliser notre rêve de faire quelque chose de spectaculaire, et de ne pas se contenter d'un concert régulier. Même pendant la pandémie de COVID, les gens ont réussi à faire opérer la magie " a révélé Mariah Carey sur le tournage de l'émission.

Un événement exceptionnel aux vus des circonstances, Mariah Carey est en effet l’une des rares artistes à pouvoir se produire autrement que sur scène suite à la mise en place de restrictions sanitaires à travers le monde.

Mettant en vedette Mariah Carey et narré par l'actrice et comédienne Tiffany Haddish, la production est centrée sur une crise des fêtes de fin d'année, l'amie du Père Noël, Mariah, vient sauver la situation.

La première a lieu vendredi 11 décembre 2020, et la star partagera l'affiche avec la chanteuse Ariana Grande, le rappeur Snoop Dogg, ou encore la danseuse étoile Misty Copeland.